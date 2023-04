Zelda Tears of the Kingdom e la 'ricetta' del successo: Link avrà i suoi Appunti di Cucina

Tra le tante novità grafiche e di gameplay di Zelda Tears of the Kingdom ci sarà spazio anche per un comodo ricettario ingame, confermano sui social i curatori del profilo Twitter ufficiale in lingua giapponese della serie di The Legend of Zelda.

Tutti gli emuli di Link che si avventureranno tra le isole fluttuanti e le ambientazioni del regno di Hyrule devastato dalla Calamità avranno quindi a disposizione un prontuario interattivo che elencerà tutte le pietanze cucinate.

La nuova immagine condivisa sui social da Nintendo ci mostra in anteprima uno degli elementi che andranno a comporre il ricettario ingame di Tears of the Kingdom, ovvero il 'carosello di schede' con la descrizione di ogni singola pietanza cucinata da Link nel corso della sua prossima odissea open world.

Ciascuna delle carte digitali degli Appunti di Cucina del nuovo capitolo di Zelda fornirà delle precise indicazioni sugli ingredienti utilizzati e sugli effetti prodotti da ogni piatto preparato da Link. Stando a quanto precisato sui social dalla Grande N, basterà preparare una pietanza per registrarne l'apposita scheda negli Appunti di Cucina di Link, anche se la suddivisione in 'carte interattive' del ricettario lascia presagire la possibilità, per i giocatori, di acquistare o apprendere le ricette più elaborate dai PNG.

Per scoprirlo non ci resta che attendere fino al 12 maggio e tuffarci (letteralmente!) nel regno di Hyrule per celebrare il lancio del sequel di Zelda Breath of the Wild in esclusiva su Nintendo Switch. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su Zelda Tears of the Kingdom e un gameplay ricco di possibilità.