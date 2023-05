Zelda Tears of the Kingdom tra robottoni, lanciafiamme, Carlo Verdone e torture sui Korogu

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sta facendo parlare non solo per le sue qualità e per l'incredibile successo di critica e pubblico ma anche per l'estrema libertà concessa ai giocatori... una libertà totale come dimostrano le numerose creazioni che stanno spopolando su Twitter, Reddit, YouTube, forum e social media.

Ci avrete fatto caso, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è invaso dai peni, ci sono falli usati come armi contro i nemici e robot con organi riproduttivi lanciafiamme ma in realtà queste sono solo alcune delle opere della community, ad esempio spopolano le torture sui Korogu (ma poverini, aggiungiamo noi, che male vi hanno fatto queste tenere creature della foresta?).

Ma non c'è finisce qui perché ci sono anche robottoni mecha perfettamente funzionanti e video di Link che si diverte sullo skateboard, oltre a Link che diventa pilota di caccia. Per ultimo lasciamo una creazione del nostro Giuseppe Arace, che trovate in apertura: una clip con protagonista Link "co la spada de foco" intento a mettere in scena un celebre tormentone di Carlo Verdone, dal film Un Sacco Bello.

Se invece siete interessati al lato più "serioso" del gioco Nintendo vi rimandiamo alla nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e alla guida con i trucchi di Zelda Tears of the Kingdom per Nintendo Switch.