Zelda Tears of the Kingdom: già scoperto un glitch per duplicare gli oggetti

A pochi giorni dall'arrivo nei negozi di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, i giocatori hanno già scovato un particolare glitch la cui attivazione permette di duplicare gli oggetti.

Il metodo in questione è piuttosto articolato e, almeno per il momento, presenta importanti limitazioni. Oltre a coinvolgere un'arma mai scoperta (quelle con '???' al posto del nome), la procedura si limita a creare il duplicato di un'arma e non è possibile sfruttare la falla per ottenere materiali infiniti o quantità spropositate di oggetti nell'inventario. Un altro problema del glitch in questione è l'impossibilità di duplicare armi o scudi all'interno dei forzieri, fattore che limita ulteriormente le possibilità offerte dalla scoperta dei giocatori.

Insomma, è improbabile che il glitch possa essere sfruttato da molti giocatori e non escludiamo che Nintendo, ormai al corrente del problema, proceda con la pubblicazione di un aggiornamento per risolverlo in tempi brevi.

Nel frattempo, vi ricordiamo che stanno spopolando i video basati sulle torture dei Korogu in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.