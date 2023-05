Zelda Tears of the Kingdom: rupie come se piovesse con il glitch della duplicazione

L'economia di gioco che gli autori di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hanno finemente messo a punto nel corso di tanti anni di sviluppo è ora seriamente messa in discussione da un glitch che permette di duplicare armi e materiali per fare soldi facili.

Portato all'attenzione del grande pubblico nella giornata di ieri dallo youtuber Linkus7, il glitch della duplicazione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permette di duplicare qualsiasi materiale o oggetto del gioco, incluse armi, scudi e archi, in maniera anche abbastanza semplice. Non staremo a spiegarvi nel dettaglio come approfittare della falla (se siete interessati al suo funzionamento vi rimandiamo al video in calce), ci limitiamo dirvi che può essere eseguito in qualsiasi parte del gioco e che abbisogna solamente di due archi, del materiale/oggetto che s'intende duplicare e di rapidità d'esecuzione.

Sarà interessante osservare la reazione di Nintendo, la quale è sicuramente già venuta a conoscenza del glitch. Con tutta probabilità correrà ai ripari con una patch a stretto giro, dal momento che il glitch altera sensibilmente l'economia di gioco. Gli oggetti duplicati possono difatti essere venduti per raggranellare delle rupie extra e trasformare Link in un eroe alquanto ricco, oltre che coraggioso e dal cuore d'oro. Chissà quanti tra i 10 milioni di giocatori che hanno già comprato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si lasceranno tentare da questa golosa opportunità...

E voi, avete già acquistato il nuovo capolavoro di Nintendo, Eiji Aonuma e co.? In caso negativo, vi spieghiamo noi perché dovreste farlo subito nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.