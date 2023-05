Zelda Tears of the Kingdom: scoperto un trucco per utilizzare la paravela senza limiti

Mentre c'è chi sfrutta un glitch di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per duplicare gli oggetti, altri giocatori hanno scoperto un trucchetto che permette di utilizzare a lungo la paravela senza limitazioni.

A differenza della duplicazione, il trucco in questione non è un glitch ed è assolutamente legittimo utilizzarlo, a patto però di disporre di risorse a sufficienza. I giocatori dell'esclusiva Nintendo Switch, probabilmente frustrati per via dell'impossibilità di usare per lunghi tratti la paravela senza un bel po' di vigore, hanno escogitato un sistema che permette di ricaricare l'indicatore durante la discesa.

Il sistema consiste nell'avviare una discesa con la paravela e, quando il vigore è prossimo allo zero, aprire l'inventario per utilizzare la capsula Zonai contenente un aliante. Come per magia, sotto ai piedi di Link apparirà il dispositivo volante sul quale potrà poggiarsi per qualche secondo, sufficiente a ripristinare tutto il vigore e ritornare ad usare la paravela. Cercate di restare al centro dell'aliante, poiché l'oggetto è sensibile al peso del protagonista e rischiereste di cadere in picchiata o di svoltare lateralmente. Certo, si tratta di un sistema parecchio dispendioso in termini di risorse, ma se si considera che gli alianti possono essere accumulati eliminando i Golem ed usando le risorse che lasciano cadere presso i Creacongegni, si tratta di un buon metodo per raggiungere luoghi lontani senza abusare delle pozioni levafatica.

Prima di lasciarvi al video che mostra questa bizzarra pratica in azione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come sbloccare la paravela in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla guida su come riparare le armi in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.