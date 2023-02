Zelda Tears of the Kingdom: un primo sguardo alla Collector's Edition

In chiusura del Direct di febbraio, Nintendo ha mostrato un incredibile video di Zelda Tears of the Kingdom e svelato i contenuti della Collector's Edition dell'attesissima avventura open world in arrivo a metà maggio su Switch.

Il cofanetto dell'edizione per collezionisti del sequel di Zelda Breath of the Wild includerà al suo interno la versione retail su cartuccia di Zelda Tears of the Kingdom, la steelbook dorata (come da tradizione per la serie), un ulteriore cofanetto con un set di quattro spillette e il poster in metallo della key art ufficiale del kolossal Nintendo.

Sempre all'interno della confezione della Collector's Edition di Tears of the Kingdom ci sarà spazio per l'Artbook ufficiale, un libro con copertina rigida che aprirà una finestra sul regno di Hyrule devastato dalla Calamità per mostrarcelo con gli occhi dei designer e degli artisti digitali che hanno contribuito alla sua realizzazione.

L'edizione per collezionisti di Zelda Tears of the Kingdom sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati a partire dal 12 maggio, giusto in tempo per il lancio ufficiale del sequel di Zelda BOTW in esclusiva su Nintendo Switch. In attesa di conoscere il prezzo della Collector's Edition e le tempistiche dei preordini, potete dare un'occhiata al contenuto di questa edizione speciale di Zelda Tears of the Kingdom ammirando il video in apertura d'articolo. Per un ulteriore approfondimento sul gameplay e sulle sorprese del sequel di Zelda BOTW, qui trovate il nostro speciale in viaggio tra i cieli di Hyrule di Zelda Tears of the Kingdom.