Zelda Tears of the Kingdom è sinora il gioco che ha venduto di più in Europa nel 2023

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom si è rivelato il successo che Nintendo e tutti i fan della serie si aspettavano. Il sandbox open world confezionato dal team di Eiji Aonuma e Hidemaro Fubayashi continua, a due mesi dal lancio, a far registrare numeri molto incoraggianti nelle classifiche di vendite di tutto il mondo.

Gli ultimi dati sulle prestazioni commerciali di Zelda Tears of the Kingdom sono forniti da GFK e si concentrano sul mercato europeo, dove il capolavoro di Nintendo è già diventato il titolo più venduto in assoluto nel 2023 nel Vecchio Continente, quantomeno in formato retail. Le classifiche europee prese in considerazione prendono in considerazione i mercati dell'Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Spagna e Regno Unito.

Il risultato di Tears of the Kingdom risulta ancor più importante se consideriamo che il gioco è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch, mentre altri titoli hanno avuto l'opportunità di sbarcare su più piattaforme. Uno di questi è Hogwarts Legacy, con l'open world di Avalanche e WB Games che si piazza in seconda posizione nella classifica europea. A seguire troviamo FIFA 23, l'ultima simulazione calcistica di EA Sports sotto la licenza ufficiale della FIFA prima di passare a EA Sports FC 24. L'ordine dei giochi cambia in Italia, dove FIFA 23 regna al primo posto seguito da Hogwarts Legacy e Zelda Tears of the Kingdom rispettivamente in seconda e terza posizione.

Nel caso ve la foste persa, vi rimandiamo alla nostra Recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per tutti gli approfondimenti sul titolo.