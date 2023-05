Zelda Tears of the Kingdom: sui social impazzano i video con le torture sui Korogu

Come si poteva facilmente immaginare, la possibilità di interagire con alcuni Korogu in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sta permettendo ai giocatori di realizzare bizzarri filmati in cui le tenere creature della foresta vengono selvaggiamente torturate.

I video, tanto divertenti quanto brutali, mostrano i giocatori dell'esclusiva Nintendo Switch che sfruttano le infinite possibilità offerte dalle abilità di Link per farne di tutti i colori. Uno dei contenuti più bizzarri in tal senso vede un povero Korogu crocifisso e, tramite la combinazione di Congegni Zonau, fatto prima volare nei cieli di Hyrule e poi fatto detonare come un fuoco d'artificio a capodanno.

Se pensate che si tratti del video più cattivo, sappiate che non è affatto così e sui social network ci sono già decine di clip di questo genere, come quella che vede svariati Korogu collegati fra loro in una lunga fila e messi a cuocere su una brace, come se si trattasse di un enorme spiedino (con tanto di movimento rotatorio grazie ai congegni). Insomma, pare che siano pochi i giocatori che conducono le povere creature verso il loro compagno perduto.

Prima di lasciarvi ad alcuni di questi divertenti video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida alle migliori armature iniziali di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A proposito dei Korogu, invece, non dimenticate di dare un'occhiata ai consigli su come aumentare il numero degli slot per archi, armi e scudi in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.