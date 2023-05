Zelda Tears of the Kingdom è una sorpresa continua: ecco come creare ponti di ghiaccio!

Il lato esplosivo del gameplay emergente di Zelda Tears of the Kingdom non smette di riservare sorprese: un giocatore afferma di aver trovato un sistema per creare ponti di ghiaccio e spiega sui social come ci è riuscito.

Da grande appassionato di The Legend of Zelda, anche il doppiatore Jon Cartwright sta esplorando il regno di Hyrule insieme agli altri milioni di fan della serie nintendiana e, nel farlo, afferma di essere riuscito a scoprire un 'trucchetto' per superare gli specchi d'acqua più ampi senza l'ausilio di barche o altri strumenti.

Per avere la meglio sugli elementi di Hyrule, Cartwright ha lanciato in acqua un materiale che produce un effetto ghiacciato e si è servito dell'abilità Compositor di Zelda Tears of the Kingdom per unire la piattaforma di ghiaccio appena creata con un'arma qualsiasi (nel suo caso, un'alabarda). Così facendo, Link può sfruttare a proprio vantaggio questo improbabile 'martello di ghiaccio' per creare un numero indefinito di piattaforme e realizzare, così facendo, dei veri e propri ponti.

Tutto questo, senza ricorrere a glich ma solo ed esclusivamente alle meccaniche di gameplay 'ufficiali', proprio come il redditor che ha scoperto come utilizzare senza limiti la paravela di Zelda TOTK. Prima di lasciarvi al video confezionato da Cartwright, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom, un'avventura oltre ogni aspettativa.