Zelda Tears of the Kingdom, le sorprese non sono finite: c'è un'altra abilità da scoprire

L'esclusiva per Nintendo Switch più attesa dell'anno è sempre più vicina al suo debutto sul mercato, fissato per il 12 maggio 2023, e dal nostro provato di Zelda Tears of the Kingdom emerge come il nuovo gioco della storica serie Nintendo abbia quanto serve per sfondare. Ma potrebbe esserci spazio per altre sorprese.

Sembra infatti che il nuovo episodio di The Legend of Zelda possa offrire un'altra abilità ancora da svelare oltre ai poteri di Link in Zelda Tears of the Kingdom già svelati. Come fatto notare dallo youtuber Zeltik, che ha potuto giocare in anteprima il prossimo kolossal di Nintendo, su schermo appaiono altre tre icone oltre a quelle legate alle nuove abilità già note: una di queste mostra una mappa, un'altra è collegata agli Amiibo, e l'ultima che raffigura tre mani viola che sarebbe per l'appunto collegata ad un potere ancora mai descritto dagli sviluppatori.

"Potete notare che c'è una nuova abilità che ancora non avete visto. Ho avuto modo di sperimentarla, ma non mi è permesso mostrarvi cosa fa o di rivelare il suo nome. Posso dirvi che non sarà disponibile dalle prime fasi del gioco come Ultramano, Compositor, Reverto e Ascensus, ma si otterrà più avanti", si limita a dire Zeltik, lasciando però intendere che potrebbe essere collegata al complesso sistema di crafting dell'opera.

Con tutta probabilità scopriremo ogni dettaglio sulla misteriosa abilità non appena il gioco sarà disponibile su Switch a maggio: ancora poche settimane di attesa, dunque!