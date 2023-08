Zelda Tears of the Kingdom: è tempo di sorridere alla telecamera e ricevere oggetti gratis

A distanza di poco meno di un mese dall'ultimo aggiornamento di Zelda Tears of the Kingdom con cui Nintendo ha regalato due oggetti gratis, è tempo di tornare a scoprire l'iniziativa ideata dalla Grande N per rendere ancor più unico il ritorno nelle terre di Hyrule che ha entusiasmato milioni di giocatori negli ultimi mesi.

L'abbiamo detto a più riprese nel corso della nostra recensione: Zelda Tears of the Kingdom va oltre ogni aspettativa e Nintendo continua a sorprendere i propri fan con alcuni regali gratis per riprendere il cammino verso la sconfitta della minaccia che ha portato il Regno alla rovina. Come avvenuto in precedenza, l'iniziativa della casa di Kyoto ha preso piede grazie al canale notizie di Switch, il quale è accessibile da tutti gli utenti grazie all'apposita sezione presente nella home della console ibrida.

Siamo ormai giunti alla quinta distribuzione gratis ufficiale ed è ora di ricevere una Mela d'Oro in Zelda Tears of the Kingdom grazie al post intitolato "sorridi per la fotocamera!". Disponibile da oggi 4 agosto 2023, per riscattare l'oggetto è necessario portare al termine alcuni semplici passaggi, i quali richiedono l'ausilio della fotocamera sbloccabile nel titolo solo con il prosieguo della missione principale. Una volta ottenuto il requisito principale, bisogna attivare la fotocamera, premere il tasto "x" per accedere alla modalità autoritratto e premere il pulsante di acquisizione dello schermo per scattare una foto. Una volta portata al termine la procedura, il gioco ricompensa gli utenti con una Mela d'Oro da portare con sé in questo lungo cammino nella Hyrule devastata dalla minaccia di Ganondorf.