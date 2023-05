Zelda Tears of the Kingdom, più spazio per Ganondorf: 'ulteriore sviluppo del personaggio'

Non c'è che dire: l'uscita in data odierna dell'ultima produzione della Grande N ha capitalizzato l'interesse dell'intero mondo videoludico: Zelda Tears of the Kingdom è più forte della console war e Sony e Microsoft celebrano Nintendo. La nuova avventura dell'eroico Link ha attirato l'attenzione su di sé e sul grande sequel di Breath of the Wild.

Tra curiosità relative alla nascita di una nuova abilità in Zelda Tears of the Kingdom per puro caso tramite il debug e la presenza dei primi record mondiali sul completamento del gioco in meno di due ore, il 12 maggio è stato il giorno di Link e della principessa Zelda. Eppure, c'è anche un altro personaggio sotto la luce dei riflettori: una creatura più potente e malvagia, che potrebbe presto ricevere più spazio nel nuovo corso della saga.

Sì, avete capito bene: proprio in seguito alle ultime dichiarazioni di Eiji Aonuma, producer della saga di The Legend of Zelda, veniamo a sapere che potremo assistere ad un maggior approfondimento del temibile Ganondorf, il quale diverrà più rilevante nel corso delle prossime avventure. In una recente discussione con la redazione del New York Times, Aonuma ha rivelato che "È molto probabile che da qui in avanti potremo assistere a un ulteriore sviluppo del personaggio e a cambiamenti della sua personalità man mano che la serie prosegue". Ci aspetta quindi un interessante futuro per il nemico principale di Link e della principessa Zelda: non vi è ancora modo di sapere come questo avverrà in futuro, anche se il director di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha già delle idee per il nuovo gioco.