Zelda Tears of the Kingdom spiegato da Nintendo: le 'mani' come tema centrale del gameplay

Nel nuovo appuntamento "Ask the Developer" di Nintendo, gli esponenti del team di sviluppo di Zelda Tears of the Kingdom descrivono le 'mani' come tema centrale dell'esperienza di gioco da vivere nei panni di Link.

Ad aprire il valzer delle interviste ai membri di spicco del team di sviluppo del sequel di Zelda BOTW non poteva che essere Eiji Aonuma: il Game Director di Zelda Tears of the Kingdom spiega che molte delle novità di gameplay che sperimenteremo esplorando Hyrule saranno legate all'utilizzo dei poteri utilizzabili da Link con il suo braccio destro. "Volevamo che ci fosse una caratteristica iconica per differenziare il Link di questo gioco dal personaggio degli altri capitoli della serie", esordisce Aonuma prima di aggiungere che "rimanendo in tema, c'è anche da dire che le 'mani' sono un tema centrale di questo nuovo titolo".

Il responsabile di Nintendo EPD Group 3, Hidemaro Fujibayashi, si riallaccia al discorso di Aonuma per sostenere che "i titoli della serie di The Legend of Zelda intrecciano tutti gli elementi di gameplay alla storia. Per questo titolo abbiamo scelto le 'mani' come tema chiave per riassumere l'esperienza di gioco. Le abilità che Link usa per risolvere gli enigmi, ad esempio, scaturiscono tutte dalla sua mano e dal suo braccio. L'abbiamo persino incluso in maniera simbolica nelle meccaniche del gioco, come quando Link utilizza le mani per aprire porte speciali. Le 'mani' sono perciò un tema che emerge avanzando nella storia".

Takuhiro Dohta di Nintendo EPD è ancora più esplicito nel riferire che "il gioco precedente era un titolo relativamente 'solitario', o meglio era un gioco di resistenza in cui Link ha dovuto sfruttare appieno il suo corpo e la sua forza per attraversare da solo questo vasto mondo. Ma questa volta vari personaggi secondari 'daranno una mano' a Link, che a sua volta potrà utilizzare le sue stesse mani per interagire con il mondo di gioco".

