Zelda Tears of the Kingdom: spopola il pupazzo con un ambiguo lanciafiamme

Ultramano è uno dei nuovi poteri di Link in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e a poche ore dal lancio del gioco c'è chi sta utilizzando questa abilità per dare vita a creazioni decisamente particolari, come quella di cui vi stiamo parlando.

Come segnalato da Escapist Magazine, un non meglio precisato giocatore ha utilizzato Ultramano per dare vita ad un pupazzo mobile con tanto di lanciafiamme decisamente particolare. Il tubo ricorda vagamente una forma fallica e il particolare movimento dell'animazione, unito al getto del fuoco, contribuisce a creare una situazione piuttosto ambigua. Non ci credete? Qui sotto trovate la GIF, giudicate voi.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è disponibile da oggi solo sulle console della famiglia Nintendo Switch, l'accoglienza riservata al nuovo gioco della casa di Kyoto è decisamente delle migliori con un Metascore stellare, per sapere il nostro parere vi rimandiamo invece alla nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

