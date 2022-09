Zelda Tears of the Kingdom stuzzica i fan: i rimandi a Skyward Sword e Twilight Princess

Con l'annuncio ufficiale della data di uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il sequel dell'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild si è inoltre guadagnato un titolo ufficiale.

Al termine del Nintendo Direct, gli appassionati della serie Nintendo non hanno atteso nemmeno un minuto prima di cimentarsi nella formulazione di ipotesi e teorie su ciò che attenderà il pubblico all'interno della nuova avventura di Link. In particolare, gli osservatori più attenti non hanno esitato nel chiamare in causa The Legend of Zelda: Twilight Princess e The Legend of Zelda: Skyward Sword, che sembrano avere diversi legami con il nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.



All'interno del nuovo video diffuso da Nintendo, è possibile avvistare un interessante dettaglio. Alla cintura di Link, sono agganciate alcune piccole ampolle, al cui interno pare essere presente l'energia magica azzurro/verde già osservata nei precedenti trailer. Tale circostanza, associata al titolo ufficiale del gioco, ha portato la mente degli appassionati a rievocare le Lacrime di Luce che l'eroe era chiamato a recuperare proprio all'interno di The Legend of Zelda: Twilight Princess. Su questa base, molti osservatori stanno ipotizzando che il Regno del Crepuscolo di Twilight Princess e il Reame Silente di Skyward Sword possano essere destinati ad intrecciarsi con le vicende narrate in Tears of the Kingdom.



Per saperne di più, sarà necessario attendere, ma nell'attesa possiamo consolarci con l'annuncio di Pikmin 4.