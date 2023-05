Zelda Tears of the Kingdom, il successo raggiunge la Francia: già a 500mila copie fisiche

Non c'è che dire: la nuova avventura di Link sta infrangendo ogni record possibile per la serie di The Legend of Zelda, complice il miglior lancio di Zelda Tears of the Kingdom in UK nel 2023 e tanti altri traguardi raggiunti dal sequel di Breath of the Wild, la cui bellezza ha capitalizzato l'attenzione del mercato videoludico.

Basti pensare, infatti, ai numeri conseguiti proprio nelle ultime ventiquattr'ore: Zelda Tears of the Kingdom è il quarto gioco di Zelda più venduto di sempre. Però, del suo successo continuano a sopraggiungere informazioni e notizie da ogni angolo del mondo e dell'Europa: è proprio questo il caso della Francia e dei dati riportati da Oscar Lemaire su Twitter: Tears of the Kingdom ha venduto circa 500 mila copie fisiche in pochissimi giorni.

"Circa 500.000 vendite fisiche per Zelda TOTK in Francia nella prima settimana", possiamo leggere dal post sopracitato. Pur non essendo ancora giunta al termine l'arco temporale dei sette giorni di distanza dall'uscita del titolo, si parla già di un successo incredibile: "È un inizio migliore dell'ultimo Pokémon. È più del lancio di Red Dead Redemption II o dell'ultimo FIFA". Il mondo (o per meglio dire la Francia, in questo caso) sta dimostrando l'apprezzamento per il seguito del viaggio di Link, intento a ricongiungersi con la principessa Zelda.

L'avventura continua. Pur trattandosi di un sequel in continuità con il suo predecessore, Zelda Tears of the Kingdom e Zelda Breath of the Wild non sono affatto uguali, come vi abbiamo raccontato approfonditamente nel nostro articolo di approfondimento del gioco. Vi siete già cimentati nella nuova epopea in quel di Hyrule? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare la nostra guida su come iniziare al meglio in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.