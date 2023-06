Zelda Tears of the Kingdom a suon di musica: i giocatori scoprono una nuova feature!

Tra mecha e treni funzionanti costruiti in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'esclusiva di casa Nintendo non cessa di stupire, soprattutto ora che i giocatori si sono improvvisati compositori.

Da una scoperta casuale si è infatti generata una nuova moda all'interno del mondo di Hyrule. Un appassionati attivo su Twitter come "Maxo" si è improvvisamente accordo che i resti della civiltà Zonai generano un suono particolare quanto colpiti da altri oggetti. Realizzando un esperimento con un dispositivo che produce laser, il giocatore ha scoperto che ad altezze diverse degli obelischi corrispondono note differenti, in un sistema che si rivela in grado di generare semplici motivi musicali a 8-bit.



Diventata virale, la scoperta ha dato il via a una ulteriore serie di esperimenti, con altri Link che hanno scoperto nuovi segreti. Ad esempio, affiancando i piccoli resti Zonai è possibile ampliare il range di note ottenibili. Inoltre, a seconda del modo in cui viene colpito - con un attacco fisico, con una freccia o con un laser - il cimelio restituisce un suono generato da uno strumento differente! Una scoperta che, ne siamo piuttosto certi, non tarderà a dare vita a creazioni fan-made sorpredenti.



Nel frattempo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom domina la classifica europea di maggio, confemandosi il gioco più venduto nel Vecchio Continente.