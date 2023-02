Zelda Tears of the Kingdom: svelati i bonus che si ottengono con gli Amiibo

A distanza di qualche ora dal debutto del nuovo ed emozionante trailer di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo ha deciso di annunciare ufficialmente quelli che saranno i vantaggi disponibili per i possessori del nuovo Amiibo di Link e di quelli degli altri capitoli della serie.

Come ogni esclusiva Nintendo che si rispetti, anche The Legend of Zelda Tears of the Kingdom godrà del pieno supporto alle statuine collezionabili e non sarà possibile utilizzare solo la nuova versione di Link in arrivo in concomitanza con il gioco. In maniera simile a quanto accaduto con Breath of the Wild, ogni singolo oggetto da collezione potrà essere accostato al sensore NFC della console ibrida della Grande N per ottenere alcuni vantaggi.

La principale meccanica legata agli Amiibo sembrerebbe avere a che fare con la skin del deltaplano, poiché ogni singola statuetta permette di modificare l'aspetto del gadget del protagonista. Come potete vedere nelle immagini in calce alla notizia, il nuovo Amiibo, quello di Link a cavallo, quello di Majora's Mask e quello di Skyward Sword andranno a modificare il tessuto del deltaplano. Pare inoltre che gli Amiibo permetteranno anche di ottenere materiali ed armi, ma in questo caso non sono stati forniti dettagli specifici e, cosa ancora più importante, non ci è dato sapere se le armi saranno permanenti o soggette a rottura come nel prequel.

