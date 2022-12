Zelda Tears of the Kingdom, lo sviluppo procede spedito: inizia il lavoro sul doppiaggio

I dirigenti della divisione latinoamericana di Nintendo fanno trapelare la notizia della partenza della fase di registrazione per il doppiaggio di Zelda Tears of the Kingdom, l'attesissimo sequel di Zelda Breath of the Wild in arrivo nel 2023 destinato ad approdare nel 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.

Nella clip che accompagna il consueto aggiornamento settimanale sulle ultime novità provenienti dalla casa di Kyoto e dall'universo first party Switch, i curatori dei profili social di Nintendo of Latin America confermano l'avvenuta partenza del doppiaggio di Zelda Tears of the Kingdom.

Pur riferendosi in maniera specifica ai soli Paesi sudamericani di lingua spagnola e portoghese, dalle dichiarazioni di Nintendo of Latin America è lecito supporre che l'azienda di Super Mario sia attualmente impegnata anche nella registrazione del doppiaggio in inglese e altre lingue. Lo sviluppo della nuova avventura ruolistica di Link, ad ogni modo, sembra procedere senza alcun intoppo, ed è forse questa la notizia più importante.

Restiamo perciò in attesa di ricevere degli aggiornamenti da parte del team diretto da Eiji Aonuma, conditi magari da qualche spezzone inedito di gameplay o anche solo da un approfondimento sulle novità ludiche e contenutistiche del sequel di BOTW che sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch nel corso del 2023. Sapevate che Zelda Tears of the Kingdon ha vinto il premio per il Gioco più Atteso del 2023 ai The Game Awards 2022 che si sono tenuti a inizio dicembre?