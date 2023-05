Zelda Tears of the Kingdom e Switch OLED si prendono il Giappone: le nuove classifiche

Il nuovo episodio di The Legend of Zelda continua a registrare grandi risultati. Oltre alla conferma che Zelda Tears of the Kingdom è ancora il più venduto in UK, anche in Giappone l'ultimo kolossal Nintendo continua a dominare le classifiche, imponendosi per la seconda settimana di fila come il gioco più venduto.

In totale The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è arrivato a quota 1.367.191 copie vendute solo nel territorio nipponico: ricordiamo che Zelda Tears of the Kingdom ha venduto 10 milioni di copie in soli tre giorni, rivelandosi quindi un successo incredibile per la casa di Kyoto non solo in patria, ma anche nel resto del mondo. Di seguito ecco la nuova Top 10 giapponese, che vede la presenza solo di giochi per Nintendo Switch:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe The Legend of Zelda Breath of the Wild Pokémon Scarlatto e Violetto Minecraft (Switch) Kirby's Return to Dream Land Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Splatoon 3 Mega Man Battle Network Legacy Collection Nintendo Switch Sports

Per quanto riguarda invece il lato hardware, a conquistare il gradino più alto del podio è Nintendo Switch OLED, anche per questa settimana davanti a PlayStation 5 con il doppio delle unità vendute: 69.341 per la piattaforma Nintendo, 32.553 per quella Sony. La terza posizione è invece occupata dal modello standard di Nintendo Switch, che ha piazzato ulteriori 11.446 unitò.