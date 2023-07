Zelda Tears of the Kingdom, tanti bug risolti grazie alla nuova patch: tutte le novità

Tempo di un nuovo aggiornamento per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nelle scorse ore Nintendo ha messo a disposizione per il download una nuova patch, la 1.20, che apporta una serie di migliorie ed aggiustamenti all'esperienza di gioco offerta dall'ultimo kolossal per Nintendo Switch.

Si tratta del quarto update per Zelda Tears of the Kingdom e, sebbene non introduca novità particolarmente rilevanti, sistema alcuni bug piuttosto importanti che potevano bloccare la progressione in alcune missioni principali e secondarie, oltre a non far comparire le fate in specifici aree della mappa. Ancora, risolto anche un problema minore che non permetteva al gioco di cambiare i pasti offerti da Kiana, oltre all'implementazione di migliorie non meglio specificate volte a perfezionare il gameplay generale.

In aggiunta, adesso è possibile ricevere oggetti come ricompensa accedendo al gioco attraverso alcuni canali di notizie ufficiali di Nintendo raggiungibili attraverso la Home di Switch: da tenere presente che, a seconda dei progressi compiuti all'interno dell'avventura, determinati strumenti potrebbero non essere ottenibili.

Grazie a quest'ultimo aggiornamento, adesso il nuovo The Legend of Zelda risulta ancora più efficiente e godibile per tutti i giocatori, riducendo ulteriormente il rischio di incappare in eventuali bug o glitch che possono compromettere la progressione della partita. Anche la precedente patch di Zelda Tears of the Kingdom aveva risolto un importante bug, con Nintendo che dunque lavora sodo per perfezionare sempre di più la sua opera: non sono dunque da escludere ulteriori aggiornamenti in futuro.

Intanto sembra che Zelda potrebbe non tornare allo stile classico dei precedenti giochi, con Eiji Aonuma che avrebbe idee diverse per il proseguo dell'iconico brand.