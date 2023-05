Zelda Tears of the Kingdom, il team si racconta: 'troppe isole volanti, ci hanno fermato!'

In attesa delle recensioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il team Nintendo svela un simpatico retroscena sul processo di sviluppo del sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

In un'intervista volta a svelare alcuni dietro le quinte della nuova esclusiva Nintendo Switch, il producer Hidemaro Fujibayashi ha raccontato un peculiare aneddoto legato alle isole fluttuanti che Link potrà esplorare nel corso dell'avventura. "La zona del cielo e le meccaniche di gioco necessarie a raggiungerla rappresentavano una novità per noi, - ha spiegato - al punto che continuavamo ad aggiungere un'isola dopo l'altra per poter testare diversi elementi di gameplay. Alla fine, un giorno, i designer ci hanno rimproverati: ci hanno detto che aggiungendo troppe isole avremmo reso il cielo di Hyrule un enorme pasticcio!".

Accolto con una risata da tutti i presenti, il racconto è stato confermato anche dal producer Takizawa, che ha sottolineato come effettivamente in quel momento il cielo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fosse "decisamente affollato". Eiji Aonuma, storico producer della serie, ha inoltre condiviso lo stupore provato quando per la prima volta ha osservato con Link le isole sospese: "Da terra sembravano minuscole!".



Con il gioco in arrivo venerdì 12 maggio, ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile un ricco approfondimento legato alla storia di Ganon e Ganondorf in The Legend of Zelda oltre alla recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.