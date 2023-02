In Zelda Tears of the Kingdom torna un mostro del primo capitolo della serie Nintendo

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è tornato a splendere in occasione dell'evento Direct di febbraio. Dopo essersi goduti il nuovo filmato in-game, i fan stanno ora scandagliando ogni singolo frame mostrato da Nintendo per riuscire a scovare nuovi segreti sull'attesissimo open world.

Soffermandoci al minuto 0:31 del nuovo trailer di Zelda Tears of the Kingdom notiamo un gigantesco ponte di pietra che attraversa uno specchio d'acqua. Osservando attentamente, è possibile scorgere una grande creatura sul lato destro del ponte. Sembra avere tre teste, ognuna delle quali sprigiona del fuoco (in basso trovate uno screenshot).

Il design del mostro suggerisce fortemente il ritorno del Gleeok, creatura apparsa per la prima volta nel primo capitolo della serie di Zelda. Lì appariva come un drago verde a più teste che sparava fuoco, e costituiva un mini boss da affrontare nei panni di Link. Continuando ad attaccarlo, il Gleeok perdeva le sue testa che però avrebbero continuato ad attaccare individualmente il nostro eroe.

Il Gleeok in Tears of the Kingdom segna il ritorno di un nemico relativamente oscuro del franchise Nintendo. Dal capostipite della serie, i mostri sono apparsi solo in una manciata di giochi, tra cui Oracle of the Seasons e Minish Cap. Al di fuori dei videogame, un Gleeok è apparso anche nel cartone animato di The Legend of Zelda.

Il nuovo trailer di The Legend of Zelda ha mostrato anche un miglioramento grafico per il gioco atteso su Switch il 12 maggio di quest'anno.