Zelda Tears of the Kingdom: l'ultimo trailer mette in mostra una miglioria grafica

Nell'ultimo Nintendo Direct abbiamo potuto rivedere The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in azione grazie ad un nuovo trailer, il quale non ha solo fornito qualche indizio aggiuntivo su trama e gameplay, ma ha anche messo in bella mostra un importante upgrade dal punto di vista tecnico.

In uno specifico frame del trailer, infatti, è possibile notare Link mentre si destreggia col deltaplano in un'area presente anche in Zelda Breath of the Wild. Cogliendo l'occasione al volo, alcuni appassionati hanno deciso di ricreare l'esatto momento nel vecchio capitolo della serie per poi confrontare il comparto grafico dei due titoli. Il risultato della comparazione lascia spazio a pochi dubbi: in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom avremo una distanza visiva superiore rispetto a quella di Breath of the Wild. Ciò che nel vecchio episodio si vedeva in maniera poco dettagliata in lontananza, nel nuovo capitolo risulta molto più dettagliato, indice che potremo vedere i particolari dello scenario ad una distanza maggiore.

Probabilmente ciò è dovuto anche alla natura del gioco, sviluppato appositamente per Nintendo Switch: ricordiamo infatti che Breath of the Wild era un prodotto cross-gen e al lancio è approdato anche su WiiU, la vecchia console casalinga di Nintendo.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'analisi del nuovo trailer di Zelda Tears of the Kingdom. Avete già letto i bonus che si ottengono con gli Amiibo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.