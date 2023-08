Zelda Tears of the Kingdom traina i ricavi record di Nintendo

Nel suo primo anno fiscale Nintendo ha registrato dei guadagni con cifre da record: ben 18.51 milioni di copie vendute per Zelda Tears of the Kingdom al 30 Giugno 2023, dati fenomenali da attribuire all'altrettanto fenomenale successo del gioco.

La società ha dichiarato che, nel periodo preso in considerazione (aprile-giugno), si tratta di uno dei suoi giochi first party più venduti da quando è uscita la Nintendo Switch nel 2017. Non sorprende, se pensiamo che a luglio 2023 Zelda Tears of the Kingdom è ancora il gioco più venduto in Giappone.

La società ha anche registrato un profitto record nel primo trimestre di 185,4 miliardi di yen (ad oggi circa 1,18 miliardi di euro), che corrisponde a un incremento dell'82% e supera il periodo del 2020, quando l'azienda aveva rilasciato Animal Crossing: New Horizons in pieno periodo di pandemia.

Trainata dalle vendite di Zelda, Nintendo ha piazzato 3,91 milioni di Nintendo Switch durante il periodo dei tre mesi in esame. Sebbene siano meno unità rispetto alle 5,68 gestite nel primo trimestre dello scorso anno, si tratta comunque di un aumento del 13,9% su base annua e porta il totale di unità vendute a 129,53 milioni, dove l'86% erano modelli OLED, inclusa l'edizione speciale della console dedicata proprio a Zelda Tears of the Kingdom, lanciata ad aprile.

Frattanto, cresce l'attesa attorno alla vociferata Nintendo Switch 2, che secondo alcuni rumor potrebb essere annunciata a breve.