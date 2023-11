Zelda Tears of the Kingdom usato in Università per insegnare ingegneria meccanica

Una delle caratteristiche più sorprendenti di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è indubbiamente la libertà creativa che il sandbox open world lascia nelle mani del giocatore, che con un po' di ingegno e fantasia diventa capace di ideare incredibili costruzioni sfruttando l'articolata fisica che muove gli ementi del gioco.

Tra i tanti giocatori rimasti impressionati dai complessi e plausibili meccanismi su cui si basa l'esperienza di Zelda Tears of the Kingdom c'è anche Ryan D. Sochol, professore presso l'Università del Maryland, negli USA. Quando si è reso conto di quanto sia importante la progettazione delle macchine nell'economia del gameplay della produzione Nintendo, Sochol ha ideato un corso che impiega il videogioco al posto del tradizionale Computer-aided Design (CAD) e dei software di ingegneria.

"Mentre giocavo a Tears of the Kingdom, non potevo credere a quanto facessi affidamento sulla mia formazione ingegneristica", ha detto Sochol. "Più esperienza maturavo con l'interfaccia di assemblaggio CAD del gioco, i numerosi elementi meccanici e la fisica sofisticata, più sentivo che offriva mezzi unici per aiutare gli studenti ad affinare le loro abilità nella progettazione delle macchine".

Il corso "The Legend of Zelda: A Link to Machine Design" di Sochol è stato lanciato nell'autunno 2023 per offrire agli studenti universitari un'opportunità inedita di acquisire esperienza nella progettazione, prototipazione e test di nuovi tipi di veicoli, robot e macchine, il tutto all'interno del mondo virtuale di Hyrule. Samuel Graham, Jr., preside della A. James Clark School of Engineering dell'UMD, ha affermato che il corso esemplifica un nuovo movimento nell'istruzione superiore, orientato verso una maggiore incorporazione dei media immersivi, tra cui la realtà virtuale, aumentata e mista.

In uno dei progetti del corso, gli studenti hanno creato un robot trasformabile che può correre sulla terra e nuotare in acqua, ed hanno quindi effettuato delle gare per testare chi avesse realizzato il robot più veloce. Il progetto, insieme ad altri basati su veicoli aerei, è ideato per aiutare gli studenti a sviluppare le loro competenze nella progettazione delle macchine, ma non li renderà necessariamente più bravi a Zelda, avverte Sochol. "Le macchine create per i progetti di design non sono molto utili se si cerca di finire il gioco, ma ci consentono di insegnare l'ingegneria nel modo in cui idealmente dovrebbe essere fatto: come qualcosa che sia coinvolgente, stimolante, emozionante e divertente", ha detto.

Recentemente è stato annunciato il film live action di The Legend of Zelda, con Nintendo che collaborerà con Sony al progetto da portare al cinema.