Zelda Tears of the Kingdom deve ancora uscire, ma ha già il suo clone mobile

L'attesa nei confronti di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è ormai enorme, considerato che manca pochissimo al suo debutto su Nintendo Switch previsto per il 12 maggio 2023. E forse proprio per via delle elevate aspettative dei fan c'è qualcuno che prova ad imitare il prossimo kolossal di Nintendo.

Kung Fu Saga è un "fantasy adventure RPG" disponibile su sistemi mobile che non sembra aver raccolto chissà quali consensi o popolarità, e che dunque per rendersi più appetibile agli occhi del pubblico "prende in prestito" alcuni dei nuovi poteri di Zelda Tears of the Kingdom, quali Fuse e Recall, che sembrano funzionare in maniera completamente identica a quanto è possibile vedere nell'opera Nintendo, al punto da sembrare praticamente una copia spudorata.

C'è anche una testimonianza video riportata su Reddit, e collegata ad una nuova pubblicità per il gioco. "Da oggi Kung Fu Saga cambia", annuncia in trionfo la voce narrante, ed ecco che improvvisamente il titolo mobile sembra diventare un Tears of the Kingdom in miniatura, con il protagonista che modifica gli scenari e crea armi nuove di zecca utilizzando le risorse sparse sul terreno. La community di Reddit non poteva fare altro che accogliere con ironia e battute Kung Fu Saga, che sembra essersi trasformato a tutti gli effetti in un clone dell'opera Nintendo.

Tornando invece all'avventura di Link, Nintendo ha ripercorso la storia di Zelda Breath of the Wild, così da preparare i fan all'avvento di Tears of the Kingdom.