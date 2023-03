Zelda Tears of the Kingdom 'varrà tutti i vostri 70 euro', parola di Nintendo

I fan Nintendo hanno gli occhi interamente puntati sul 12 maggio 2023, data in cui The Legend of Zelda Tears of the Kingdom farà il suo esordio su Nintendo Switch dopo una lunga attesa. Nonostante le elevate aspettative, l'opera Nintendo ha suscitato qualche perplessità in merito al suo prezzo.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom costerà 70 dollari, 10 in più rispetto agli standard dei giochi Switch, che diventano 70 euro nel nostro territorio. Tuttavia, la Grande N assicura che quanto offrirà il nuovo Zelda in termini di contenuti e qualità ripagherà totalmente la spesa. A prometterlo è Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, nel corso di un'intervista con l'Associated Press, spiegando i motivi che hanno spinto il colosso nipponico a fissare questo tipo di prezzo per Tears of the Kingdom.

"Ci basiamo su cosa il gioco ha da offrire, e credo che i fan troveranno quest'esperienza incredibilmente ricca ed immersiva", afferma Bowser sottolineando che "il prezzo scelto riflette il tipo d'esperienza che i fan potranno aspettarsi non appena giocheranno questo specifico titolo". Il numero uno di Nintendo of America ha in ogni caso ribadito che il costo del nuovo Zelda non diventerà lo standard dei giochi Nintendo d'ora in avanti: "Non è un prezzo di listino che metteremo necessariamente in tutti i nostri giochi. E' pratica comune qui negli USA, in Europa o in altre parti del mondo fissare un prezzo che può variare a seconda del gioco stesso".

Parlando invece con il Daily Mail, Bowser si dice fiducioso sul fatto che Nintendo Switch continuerà a vendere forte nei prossimi anni, e che di conseguenza non ci sono per ora annunci in merito ad un nuovo hardware.