Zelda Tears of the Kingdom: tutti i veicoli già confermati, dalla zattera alla mongolfiera

Con la pubblicazione del DLC "La Ballata dei Campioni", The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha visto l'introduzione di un veicolo guidabile, il Destriero di Hyrule Zero. Una meccanica che non è risultata essere fine a se stessa, dal momento che Nintendo ha scelto di esplorarla e approfondirla ulteriormente in Zelda: Tears of the Kingdom.

Manca ancora un mese all'uscita del nuovo episodio della serie, ma i filmati e le immagini condivise finora hanno già confermato la presenza di ben cinque differenti veicoli, che hanno le potenzialità per rendere l'esplorazione e l'attraversamento di Hyrule ancor più rapida ed emozionante. Il merito va principalmente a Ultramano, una delle nuove abilità di Link.

Grazie ad Ultramano, potrete combinare tra loro differenti oggetti per dare forma a macchinari e veicoli perfettamente funzionanti. Nei trailer l'abbiamo dunque visto costruire:

Zattera volante

Alla piattaforma di legno sono collegati quattro propulsori ad aria negli angoli e una vela utilizzabile per direzionare l'imbarcazione.

Una sorta di automobile

Non è propriamente un'automobile, dal momento che Link la guida in piedi, ma ha quattro ruote (quelle posteriori sono più grandi quelle anteriori), due fari e quello che sembra essere un motore sul retro.

Macchina volante

A differenza della zattera volante, è dotata di una piattaforma di metallo ed è sprovvista della vela. Ai quattro angoli presenta altrettanti propulsori che, in base a ciò che è stato mostrato nei filmati, permetteranno a Link di esplorare i cieli di Hyrule;

Mongolfiera

S'è visto poco di questo veicolo, ma appare chiara la presenza di una piattaforma sormontata da un pallone aerostatico, proprio come una classica mongolfiera.

Barca

È caratterizzata da tre tronchi uniti assieme a da due propulsori sul retro.

Potrete assemblare e guidare tutti questi veicoli tra poco più di un mese, dal momento che il lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è previsto in esclusiva su Nintendo Switch per il 12 maggio 2023. Qualcuno, sulla base dei materiale già condivisi dalla grande N, ha anche già riprodotto la mappa di Zelda: Tears of the Kingdom.