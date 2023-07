Zelda Tears of the Kingdom ancora il più venduto in Giappone: FF16 fuori dal podio

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom era da sempre considerato uno dei titoli più caldi del 2023 e sta continuando a dimostrarlo ogni settimane. A poco più di due mesi dal suo esordio su Nintendo Switch, il kolossal Nintendo continua ancora a conquistare la vetta dei più venduti in Giappone.

L'ultimo episodio di The Legend of Zelda ha piazzato ulteriori 18.109 copie nella settimana compresa tra il 10 ed il 16 luglio 2023, numeri che gli permettono di aggiudicarsi ancora una volta il gradino più alto del podio. Nulla può la principale new entry della settimana, Atelier Marie Remake The Alchemist of Salburg, la cui versione Switch arriva a 16.101 unità permettendogli di aggiudicarsi la seconda posizione. Va detto comunque che, sommando anche le 5078 copie piazzate su PlayStation 5, Atelier Marie Remake si rivela essere il gioco di maggior successo della settimana, tuttavia contando i numeri individuali il nuovo continua ad essere il numero uno, togliendosi sempre più soddisfazioni (ad esempio Zelda Tears of the Kingdom è sinora il gioco più venduto del 2023 in Europa). Di seguito la Top 10 giapponese completa:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - Switch, 18.109 Atelier Marie Remake The Alchemist of Salburg - Switch, 16.101 Mario Kart 8 Deluxe - Switch, 9749 Final Fantasy XVI - PS5, 8573 Minecraft - Switch, 6706 Touhou New World - Switch, 6436 Splatoon 3 - Switch, 5778 Nintendo Switch Sports - Switch, 5366 Atelier Marie Remake The Alchemist of Salburg - PS5, 5078 Master Detective Archives Rain Code - Switch, 4975

Final Fantasy XVI scivola invece fuori dal podio, piazzandosi al quarto posto. In precedenza un analista ha sostenuto che serve un taglio di prezzo per Final Fantasy 16 in Giappone, considerato il modo più efficace per risollevare vendite apparentemente sottotono in patria per l'ultimo kolossal di Square Enix.

Passando al lato hardware, Nintendo Switch OLED si conferma la console più venduta con ulteriori 47.521 unità piazzate. Secondo posto invece per PS5 Standard, grazie ad ulteriori 41.958 piattaforme vendute, mentre Nintendo Switch Standard occupa il gradino più basso del podio con 10.012 unità.