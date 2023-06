Zelda Tears of the Kingdom è il più venduto a maggio negli USA: un 2023 da re!

Attraverso i dati diffusi da Circana scopriamo che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è stato il gioco più venduto in assoluto a maggio 2023 negli Stati Uniti. Un risultato magari prevedibile dato che il kolossal Nintendo era una delle produzioni più attese dell'anno, ma c'è di più.

Il nuovo episodio di The Legend of Zelda si è già imposto come il secondo gioco più venduto di tutto il 2023 finora, dietro al solo Hogwarts Legacy. Un risultato impressionante se si pensa non solo che Tears of the Kingdom è disponibile dallo scorso 12 maggio, ma anche che i dati si basano unicamente sulle vendite in formato fisico dato che Nintendo non diffonde i numeri delle vendite in versione digitale dei suoi giochi. Tears of the Kingdom è dunque davanti ad altri giochi di successo come Call of Duty Modern Warfare II, Star Wars Jedi Survivor e Resident Evil 4 Remake, in attesa di scoprire quali altri giochi si imporranno sul fronte commerciale nel resto del 2023.

Tornando invece al solo maggio 2023, ecco di seguito la Top 10 dei più venduti negli USA:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Star Wars Jedi Survivor Dead Island 2 Call of Duty Modern Warfare II MLB The Show 23 FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Resident Evil 4 Remake Far Cry 6

Un risultato che in fondo non sorprende affatto, considerato che Zelda Tears of the Kingdom ha venduto 10 milioni di copie in soli 3 giorni, confermandosi dunque un successo istantaneo. In aggiunta, Zelda Tears of the Kingdom è stato tra i giochi più visti su Twitch a maggio 2023, con 37 milioni di ore complessive.