Zelda Tears of The Kingdom vola in Giappone, i preorder superano Breath of The Wild

La catena di retail giapponese COMG ha rivelato dei dati molto interessanti sui preorder di The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, che in Giappone è già tra i titoli più richiesti a poco meno di due mesi dal lancio ufficiale.

Stando infatti alle proiezioni più recenti, sembra che il nuovo capitolo della serie abbia registrato un numero di preordini incredibile, capace di sorpassare persino il precedente Breath of the Wild. Se la tendenza rimarrà questa, Tears of The Kingdom segnerà senza mezzi termini il lancio di maggior successo nella storia dell'intero franchise. Del resto, Zelda è una delle mascotte più amate nel paese del Sol Levante. E questi dati lo dimostrano pienamente.

E parlando di preorder, sapevate che la Collector's Edition del gioco include un curiosissimo set di posate? Si tratta di un omaggio bonus intravisto nella pagina ufficiale di Amazon Japan e che ha fatto in poco tempo il giro del web. Vi ricordiamo, tra l'altro, che l'edizione da collezione di Tears of the Kingdom includerà anche a cartuccia del gioco, una steelbook dorata, quattro spillette, il poster in metallo della key art e l'Artbook Ufficiale.

The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom uscirà il 12 maggio 2023 come esclusiva per Nintendo Switch.