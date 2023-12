Zelda Tears of the Kingdom, volete giocare in prima persona? Un nuovo glitch lo consente

Siamo giunti al mese di dicembre e, mentre il mondo Nintendo celebra la nomination di Zelda Tears of the Kingdom al GOTY 2023 ai TGA, i fan dell'esclusiva appartenente all'ecosistema Nintendo Switch hanno scoperto un nuovo dettaglio sul gioco nominato al titolo dell'anno: un glitch permette di giocare in prima persona su Zelda Tears of the Kingdom.

Sconsigliamo l'uso di glitch e bug a cuor leggero, soprattutto considerando il rischio che potrebbero apportare all'esperienza di gioco, specie quando si decide di salvare la partita una volta che si sta svolgendo il procedimento per uno di essi. Tuttavia, la recente scoperta documentata dall'account YouTube di Gaming Reinvented potrebbe aver realizzato uno dei grandi desideri dei giocatori dell'ultima avventura di Link: è possibile giocare con una visuale in prima persona su Zelda Tears of The Kingdom. Ma come?

Secondo quanto scoperto recentemente (la data di pubblicazione del video risale a due giorni fa), per poter giocare con la visuale prospettica dello spadaccino leggendario sarà necessario attivare ulteriori glitch in Zelda Tears of the Kingdom. Nella fattispecie: "Hold Storage" e "Hold Smuggling" sono due condizioni necessarie e non sufficienti per proseguire con il procedimento. Una volta attivati i glitch per la duplicazione degli oggetti ed il lancio di questi con specifiche procedure, sarà possibile utilizzare la telecamera in prima persona. Pronti ad esplorare le meraviglie di Hyrule sotto un altro sguardo? Dopo la conquista del cielo e delle terre selvagge ad opera di Zelda Tears of the Kingdom, è il momento di rivisitare il regno dopo aver attivato il glitch in questione.