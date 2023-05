Zelda Tears of the Kingdom, volevate un cannone laser volante? Eccolo!

Non bastava il caccia costruito in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom da un abile appassionato: la community in viaggio a Hyrule è ormai scatenata e pronta a creare ogni tipo di strumento tramite i poteri di Link.

Tra gli ultimi ritrovati della scienza Hylian, troviamo nientemeno che un cannone laser volante, in grado di scatenare sugli avversari un potentissimo attacco. L'ingegnere responsabile della creazione su Nintendo Switch è un abile giocatore attivo su Reddit come Dawn of the Meat Arrow. Padroneggiate alla perfezione le nuove abilità di Link, l'appassionato ha realizzato un'arma decisamente poco convenzionale per gli scenari di Hyrule, con la quale ha poi preso parte a una delle boss fight del gioco.



Direttamente in calce a questa news, potete trovare il video completo dell'impresa compiuta in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Se state giocando al titolo Nintendo, tuttavia, vi segnaliamo che nel corso del filmato viene mostrato uno degli scontri proposti dalla nuova esclusiva del colosso di Kyoto. A voi la scelta se visionare o meno il gameplay!



Se gli attacchi d'arte proposti dalla community Nintendo Switch vi incuriosiscono, vi segnaliamo che c'è anche chi ha costruito un mecha funzionante in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.