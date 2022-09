Zelda Tears of the Kingdom: in volo su Hyrule con le nuove immagini e la Key Art ufficiale

L'annuncio della data di Zelda Tears of the Kingdom, il sequel di Breath of the Wild, ha 'chiuso col botto' il Nintendo Direct. A margine dell'evento, la casa di Kyoto ha pubblicato delle immagini ingame inedite e condiviso la splendida Key Art ufficiale del nuovo kolossal open world diretto da Eiji Aonuma.

Gli screenshot pubblicati dalla Grande N riprendono le scene di gameplay mostrateci nel corso dell'ultimo spettacolo digitale approntato dall'azienda nipponica, dandoci così modo di studiare nel dettaglio ogni singolo elemento ludico e artistico intravisto nell'ultimo trailer.

Senza nulla togliere a Link e all'odissea free roaming che l'attende nel sequel di BOTW, il protagonista indiscusso di queste nuove immagini non poteva che essere Hyrule: stravolto dalla Calamità affrontata nel capitolo precedente, il regno che dovremo esplorare sarà molto diverso da quello visitato dal 2017 ad oggi.

Il nostro intrepido alter-ego dovrà fare la spola tra i biomi di superficie, resi irriconoscibili dalla Calamità, e le innumerevoli isole fluttuanti distaccatesi da Hyrule, ciascuna delle quali offrirà delle sfide inedite da affrontare acquisendo le abilità e gli equipaggiamenti sbloccati completando dungeon, enigmi ambientali e aree segrete.

La commercializzazione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è prevista per il 12 maggio del 2023, solo ed esclusivamente su Nintendo Switch. Nella galleria in calce alla notizia trovate sia le ultime immagini che la Key Art ufficiale e la copertina provvisoria della prossima, attesissima avventura a mondo aperto di Nintendo.