Zelda Tears of the Kingdom vs Breath of the Wild: quale dura di più?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha fatto il suo esordio su Nintendo Switch è si è subito imposto come uno dei più grandi successi della console ibrida Nintendo. La nuova avventura di Link appare davvero ricca e corposa, esattamente come quella offerta dal predecessore, Zelda Breath of the Wild.

Parlando appunto dei contenuti dei due giochi, quale gioco tra Zelda Tears of the Kingdom e Breath of the Wild dura di più? Come sappiamo, la durata di Zelda Breath of the Wild si attesta attorno alle 50 ore per la sola trama principale, ma è destinata a sfiorare pure le 200 ore per chi vuole completarla totalmente a fondo, in ogni minimo dettaglio. Andando a consultare il portale How Long To Beat emerge che anche Tears of the Kingdom richiede almeno una cinquantina di ore per finire la main quest, mentre in termini di completismo pare essere un gioco molto più rapido rispetto al predecessore, richiedendo almeno 111 ore per finirlo totalmente.

Bisogna tuttavia far presente che l'esperienza offerta dal nuovo Zelda può variare molto da giocatore a giocatore, a seconda anche del tempo speso con gli innumerevoli contenuti presenti nel gioco e, soprattutto, con le enormi possibilità di creazione e personalizzazione offerte dalle nuove abilità di Link. Ecco dunque che, nella nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sottolineiamo che, al momento della pubblicazione, "la console segnava quota cento ore. 70 di queste sono state divorate soltanto per il completamento della main quest, intervallata da qualche secondaria d'intermezzo, numerosi Sacrari risolti, tante mini sfide terminate e legittimi momenti di vagabondaggio senza meta".

Insomma, le ultime due avventure di Zelda potrebbero avere anche durate molto simili per finire la storia, ma a fare la differenza è come ogni giocatore decide di vivere la sua esperienza con i capolavori Nintendo. In ogni caso, Link ci terrà compagnia davvero a lungo.