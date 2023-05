Zelda Tears of the Kingdom vs Breath of the Wild: l'evoluzione nel video confronto

Mentre Yoshinoro Ono regala The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ai suoi dipendenti, il noto El Analista de Bits analizza al microscopio il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Con un interessante video confronto, che potete visionare in apertura a questa news, l'analista evidenzia l'evoluzione di cui Hyrule si è resa protagonista dal 2017 a oggi. Senza troppe esitazioni, il suo giudizio finale incorona The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom come "uno dei giochi per Nintendo Switch più meritevoli dal punto di vista tecnico", nonostante non manchino segnalazioni di piccole mancanze.

In particolare, l'avventura di Link presenta alcune difficoltà in termini di stabilità del frame rate, che in alcune aree o circostanze può calare di circa 20 fps rispetto a quanto previsto. Tale inconveniente si manifesta soprattutto nelle are più dense di elementi a schermo, tra NPC e dettagli ambientali. In effetti, prosegue El Analista de Bits, "alcune aree sono quasi irriconoscibili rispetto a Breath of the Wild, grazie all'enorme ammontare di asset e strutture aggiunte" nel regno di Hyrule.



Accanto a risoluzione e frame rate di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il video confronto evidenzia anche il nuovo sistema di illuminazione introdotto da Nintendo, con il sequel che propone anche una linea dell'orizzonte più estesa. Passi avanti anche per i tempi di caricamento, con il viaggio rapido più veloce rispetto a quanto visto in Breath of the Wild. Il predecessore, tuttavia, riusciva ad avviare la partita più rapidamente.