Zelda Tears of the Kingdom vs Breath of the Wild: risoluzione e framerate, cosa cambia?

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uscito, Digital Foundry ha proposto l'analisi tecnica del nuovo gioco di The Legend of Zelda e come sempre accade in questi casi puntuale arriva anche ElAnalistaDeBits proponendoci un video comparativo.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vs The Legend of Zelda Breath of the Wild: il video mostra le principali differenze per quanto riguarda l'orizzonte, la risoluzione, i tempi di caricamenti, le ombre e l'aspetto dell'acqua.

Come sottolineato anche da Digital Foundry, il gioco gira ad una risoluzione compresa tra 900p e 720p in dock e 720 in portabilità. Per quanto riguarda il framerate invece riportiamo l'esperienza del nostro Giuseppe Arace (ecco la recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom).

"Sembra quasi superfluo sottolineare quanto questo episodio sia un prodigio audiovisivo, e quanto rappresenti un miracolo tecnico su Nintendo Switch, merito anche di una direzione artistica che maschera sapientemente alcuni artefatti (che si manifestano, com'è ovvio, soprattutto se giocato in modalità TV). No, i 30 fps non sono sempre stabili, e durante la mia esperienza, al teletrasporto nei pressi di un villaggio particolarmente affollato, i rallentamenti si sono palesati a più riprese. Eppure, considerando l'insieme, è un problema su cui si può soprassedere. Hyrule è così tanto vasta e appariscente che qualche calo di frame merita di scivolarci addosso."

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sembra condividere lo stesso engine di Splatoon 3 secondo quanto emerso nelle ultime ore.