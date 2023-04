Zelda Tears of the Kingdom vs Final Fantasy 16: quale aspetti di più?

Appassionati di giochi di ruolo, gioite! Nel giro di un paio di mesi arriveranno sul mercato due pesi massimi, due esponenti delle serie videoludiche più famose della storia, due million seller annunciati. Ci riferiamo chiaramente di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Final Fantasy 16: quale state attendendo con maggior interesse?

Stiamo anche parlando di due esclusive. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è atteso per il 12 maggio 2023 solamente su Nintendo Switch, mentre Final Fantasy 16 farà la sua comparsa poco più di un mese dopo, il 22 giugno 2023, esclusivamente su PlayStation 5. Ciò significa che coloro tra voi muniti di una sola delle due console non avranno l'opportunità di giocarli entrambi fin da subito, a meno che a qualcuno non venga voglia di acquistarne una Nintendo Switch oppure una PlayStation 5 appositamente per l'occasione...

D'altronde, appaiono entrambi molto promettenti e sicuramente meritevoli di un investimento di questo tipo. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un seguito diretto di Breath of the Wild, uno dei giochi più apprezzati e venduti di sempre su Switch (e non solo), e si prefigura l'obiettivo di espandere e migliorare un prodotto già sostanzialmente perfetto. Final Fantasy 16 si preannuncia invece come un unicum nel panorama della serie principale, trattandosi del primo vero action RPG numerato, caratterizzato com'è da un mix di azione in tempo reale e meccaniche da gioco di ruolo. Lo State of Play del 13 aprile si è inoltre rivelato un successo, scatenando un boom di preordini e portando l'hype a livelli ancora più alti.

La palla ora passa a voi: fateci sapere nei commenti quali dei due giochi attendente maggiormente e, soprattutto, il perché. Non vediamo l'ora di leggere le vostre opinioni in merito!