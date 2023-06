Zelda Tears of the Kingdom vs God of War Ragnarok: quale preferisci?

A prima vista, Link - il taciturno guerriero con le orecchie a punta - e Kratos - il "Fantasma di Sparta" più temuto dagli Dèi - sembrano non avere niente in comune. Eppure, sono entrambi protagonisti di due sequel, rispettivamente Zelda: Tears of the Kingdom e God of War: Ragnarok, che hanno saputo replicare un successo difficile da mantenere.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si è fatto attendere per ben sei anni. Uno degli scogli più grandi da superare nella fase di sviluppo, nonché uno dei nodi più tediosi da sciogliere per i giocatori, era capire come il riutilizzo delle precedenti di risorse, in un mondo già noto, potesse effettivamente essere capace di riproporre qualcosa di nuovo. È proprio sotto questo profilo che Zelda: TOTK, al pari di God of War: Ragnarok, riesce a dimostrarsi un fuoriclasse. Entrambi i giochi, infatti, importano le meccaniche dai loro predecessori, rispettivamente Breath of the Wild e God of War, pur tuttavia riproponendole in una chiave rivisitata, più fresca, ulteriormente creativa.

Zelda TOTK Vs God of War Ragnarok

I mondi di gioco che troviamo, anzi ritroviamo, nei due sequel spiccano per il loro aspetto familiare e al contempo profondamente mutato. Possiamo solcare aree già attraversate in passato, cambiate dal tempo e dagli eventi, oppure scoprire location del tutto nuove, come le Isole celesti delle origini su Hyrule. La morfologia del territorio restituisce la sensazione che il corso degli eventi abbia avuto una effettiva ripercussione sulle terre del gioco.

Questa commistione fra vecchio e nuovo è uno degli aspetti che più funziona sia in Zelda: Tears of the Kingdom che God of War: Ragnarok e si unisce al miglioramento e riammodernamento delle meccaniche di gioco, non ultima il sistema di combattimento.

Nell'ultima avventura di Link, costellata di dettagli incredibili che possono sfuggire, il protagonista è in grado di padroneggiare nuove abilità il cui limite è dato solo dalla propria fantasia, mentre Kratos può sfoggiare nuove tecniche grazie a un maggior numero di abilità sbloccabili per le armi disponibili, assieme a una serie di bonus specifici. Nelle rispettive console, inoltre, Zelda: Tears of the Kingdom e God of War: Ragnarok offrono ambientazioni curate nei dettagli e nella grafica, enigmi da risolvere, un sistema di combattimento stratificato e una narrativa capace di fare presa sul giocatore, ergendosi a qualcosa di più che semplice contorno dell'avventura.

Proprio per l'insieme di tutte queste ragioni i punteggi registrati su Metacritic da entrambi i giochi sono estremamente vicini fra loro: per quanto Zelda: Tears of the Kingdom risulti essere il preferito dal pubblico portando a casa 95 punti, in verità il distacco da God of War: Ragnarok, che ne vanta ben 94, è minimo. E voi? Quali preferite fra i due? Se ancora non avete approcciato questi titoli, date un'occhiata sia alla nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom che alla nostra recensione di God of War Ragnarok per trovare tutte le info che vi occorrono e farvene un'idea.