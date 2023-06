Zelda Tears of the Kingdom vs Horizon Forbidden West: quale preferisci?

The Legend Tears of the Kingdom e Horizon Forbidden West sono due tra i più acclamati giochi open world attualmente disponibili sul mercato, capaci di ottenere grandi successi non solo di critica e pubblico, ma anche in ambito commerciale.

Entrambi i giochi rappresentano un perfezionamento più o meno accentuato dei loro predecessori: cerchiamo dunque di analizzare le differenze tra i due titoli e capire quale potrebbe essere complessivamente il migliore.

Horizon Forbidden West

L'ultima fatica di Guerrilla Games racconta le vicende di Aloy nel suo viaggio sulla costa ovest di quelli che una volta erano gli Stati Uniti d'America, alla ricerca di una soluzione per la piaga che affligge le terre in cui è nata e cresciuta. Durante la sua avventura, la ragazza incontra nuove fazioni e comunità, nonché nuovi personaggi e compagni di viaggio, è costretta a farsi largo combattendo contro macchine ancora più pericolose di quelle viste nel capitolo precedente, ed esplora ambientazioni meravigliose, rese vive grazie al salto generazionale permesso da PlayDtation 5 (non a caso, Horizon Forbidden West è stato eletto gioco con la grafica migliore su PS5). Nonostante la presenza di alcuni nuovi gadget e abilità per Aloy, tuttavia, il gameplay e la struttura di gioco rimangono estremamente simili e in diretta continuità con Horizon Zero Dawn, sia nel bene che nel male, così come non c'è una netta evoluzione nella qualità della narrazione.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Il sequel di Zelda Breath of the Wild propone invece un’evoluzione del gameplay e dell’esperienza di gioco grazie all'introduzione di nuovi poteri, tra i quali spicca sicuramente l’Ultramano, con la quale è possibile combinare tra loro innumerevoli oggetti e armi per ottenere creazioni sempre nuove che possono essere utilizzate per facilitare il combattimento e l’esplorazione (a proposito, ecco come costruire una moto volante in Zelda Tears of the Kingdom). Inoltre, il nuovo capitolo della serie di Zelda trasforma la mappa del Regno di Hyrule, attraverso l’introduzione di isole esplorabili che fluttuano nel cielo e un enorme porzione sottosuolo tutta da scoprire. Dal punto di vista grafico, invece, Tears of the Kingdom rimane molto simile al predecessore, in virtù del fatto che entrambi girano su Nintendo Switch. Un discorso analogo può essere fatto per la componente narrativa, strutturalmente sul modello di Breath of the Wild.

In generale, è difficile dire quale di questi due titoli sia il migliore, poiché si tratta di prodotti molto diversi tra loro e che possiedono punti di forza e target di pubblico differenti. Voi quale preferite?