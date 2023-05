Zelda Tears of the Kingdom x Metal Gear: il crossover grazie a folli creazioni

Dopo aver scoperto il significato del titolo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e aver visionato il trailer di annuncio della produzione, c'è chi ha pensato di festeggiare la novità in casa Konami...all'interno di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Nelle ultime ore, le lande di Hyrule hanno infatti accolto un esperimento quantomeno bizzarro. Sfruttando le ormai rinomate possibilità offerte dai nuovi poteri di Link, un creativo videogiocatore ha deciso di dare vita ad alcuni elementi iconici della serie di Metal Gear Solid. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'utente attivo su Twitter come "@uran120" non ha perso tempo, e ha edificato un ampio numero di costruzioni in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Ad aprire la rassegna è il celebre Metal Gear REX, qui proposto - ovviamente - in una versione perfettamente funzionante. Spazio anche al meno iconico Metal Gear Shagohod, anch'esso riproposto in una versione alimentata dai materiali Zonai disseminati nel regno di Hyrule. Per chiudere la rassegna, il videogiocatore ha temporaneamente lasciato l'immaginario della serie Konami, per edificare invece un omaggio alla serie Gundam! Cosa ve ne pare delle sue creazioni in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?



In chiusura, ricordiamo che Nintendo ha da poco pubblicato la patch 1.1.2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.