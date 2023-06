Zelda TOTK è un inno alla creatività, spunta il primo treno totalmente funzionante

Mentre The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom si impone in Europa, conquistando la top 10 dei titoli più venduti, la community di appassionati continua a stupire, e a stupirci, con le consuete creazioni realizzate all'interno del titolo targato Nintendo.

Una delle ultime creazioni, in particolare, prende la firma dell'utente Reddit HS_Seraph, il quale è riuscito a creare un treno totalmente funzionante completo di carrozze e camino sputa fuoco. Come potete osservare all'interno del video allegato in calce alla notizia, il fantasioso giocatore è riuscito ad arrivare a questo risultato grazie a una soluzione innovativa: invece di utilizzare dei ventilatori, come molti di noi farebbero, l'utente in questione ha impiegato due piccole ruote incollate ad angolo, al fine di evitare che il carrello principale si sollevasse dalle rotaie.

Ebbene, se anche voi avete voglia di replicare il risultato mostrato in video e dare vita al vostro treno su rotaie personalizzato, vi basterà fare click sul post Reddit qui sotto e consultare le istruzioni complete pubblicate dal creatore all'interno del forum.

Ad attirare però l'attenzione dei giocatori non sono state solamente le creazioni della community. Nelle ultime settimane, infatti, i dataminer hanno condiviso alcune succose informazioni che sembrerebbero confermare l'arrivo di contenuti nuovi di zecca per l'ultimo capitolo della serie con protagonista LInk. Alcuni segmenti inutilizzati del codice sorgente di gioco, nello specifico, fanno riferimento all'utilizzo del lettore interno ai Joy-Con della console, il che ci fa presuppore che nell'immediato futuro Nintendo possa rilasciare dei nuovi ed inediti amiibo targati Zelda: Tears Of The Kingdom.