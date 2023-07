Zelda tornerà mai allo stile classico? Aonuma sembra avere piani differenti

Con Breath of the Wild prima e Tears of the Kingdom poi, Nintendo ha definitivamente imboccato una nuova strada traghettando la serie di The Legend of Zelda verso nuovi orizzonti ludici. A giudicare dai voti e dalle vendite, la mossa si è rivelata più che azzeccata, ma qualcuno si chiede giustamente se ci sarà mai modo di tornare alle origini.

A fugare questo dubbio ci ha pensato il produttore di The Legend of Zelda in persona, Eiji Aonuma, nell'ambito di un'intervista con RTL Nieuws. Quando gli hanno chiesto se ci sarà mai la possibilità di vedere un nuovo Zelda vicino ai canoni dei classici, il curatore della serie ha risposto: "È difficile dire qualcosa sul futuro. Detto ciò: è grazie ai vecchi giochi della serie che Tears of the Kingdom esiste. Questo gioco ha avuto origine dalle idee che abbiamo avuto in passato. Cerchiamo sempre di creare dei giochi in grado di offrire qualcosa in più rispetto agli episodi precedenti. A questo proposito, non siamo più interessati ai nostri vecchi giochi. Preferiamo guardare al futuro".

Il messaggio è piuttosto chiaro: al momento non sembra esserci spazio per un ritorno alle origini di Zelda, dal momento che il team di sviluppo di Nintendo preferisce edificare su ciò che ha già costruito in passato in modo da evolvere ulteriormente la serie. Non è la prima volta che Aonuma si esprime in questi termini, poiché già in un'altra occasione ha descritto Breath of the Wild e Tears of the Kingdom come il nuovo format della serie.

Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro, ma alla luce delle parole del produttore possiamo senz'altro aspettarci un gioco vicino ai due recenti titoli per Switch piuttosto che ai classici. In questi giorni i giocatori di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hanno dato risposta anche ad un'altra importante domanda: quanto pesa Link?