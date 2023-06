Zelda TOTK, i giocatori rivelano ciò che gli manca di più di Breath Of The Wild

Nonostante l'interesse generato dalla creazione di una partita di Beyblade all'interno di The Legend Of Zelda: Tears of The Kingdom, molti fan del franchise di Nintendo continuano a sentire la mancanza di item e contenuti provenienti dal capitolo precedente: Breath of The Wild.

Dell'argomento si è parlato nel post pubblicato su Reddit dall'utente Sea_Law8299, il quale ha rivelato di sentire la mancanza dell'abilità Revali's Gale, che permetteva a Link di levitare in aria e poteva essere utilizzata fino a tre volte consecutivamente. Era insomma un'abilità molto utile, specialmente nelle fasi di esplorazione e prima di un combattimento, in quanto consentiva di sorvegliare efficacemente l'ambiente circostante.

L'utente Strange-Shadows-45, invece, avrebbe voluto continuare a utilizzare l'abilità Urbosa's Fury, che trovava molto utile nelle fasi di scontro contro i nemici. Ma nel thread c'è stato spazio per le testimonianze di molti altri utenti.



E voi invece? Sentite la mancanza di alcune feature particolari provenienti da Breath of The Wild? Diteci la vostra nei commenti qui sotto!

Nel frattempo, la community di appassionati Nintendo continua a sfornare novità sempre più interessanti per l'ultimo capitolo del franchise. Una delle ultime creazioni è un treno perfettamente funzionante, realizzato con l'ausilio di due piccole ruote ancorate ad angolo che permettono ai vagoni di non sollevarsi dai binari.

In chiusura, vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom è attualmente disponibile per l'ibrida Nintendo Switch.