Zelda TOTK: il maggiore subreddit su emulatori e pirateria Switch chiude i battenti

Il subreddit 'r/newyuzupiracy', uno dei principali portali dedicati agli emulatori e alla pirateria di Zelda Tears of the Kingdom e altri giochi Nintendo Switch, chiude i battenti: a renderlo noto sono gli stessi curatori del popolare forum.

Attivo da oltre tre anni, il subreddit r/newyuzupiracy ha continuato a operare sottotraccia fino all'esplosiva fuga di notizie legata alle copie trafugate di Zelda Tears of the Kingdom prima del lancio, un furto che ha consentito ai pirati di accedere al codice del capolavoro di Eiji Aonuma per ottimizzarlo e renderlo fruibile sugli emulatori PC di Nintendo Switch.

L'enorme interesse della community testimoniata dal lancio da record di Zelda Tears of the Kingdom ha fatto inevitabilmente da volano alle attività portate avanti dai gestori e dai frequentatori del subreddit in questione, tanto da portarne il numero di membri da 37mila a 69mila nel giro dell'ultimo mese.

Molti post del subreddit fornivano tutorial e consigli per effettuare il dump legale dei dati della cartuccia di Zelda TOTK e migliorarne le prestazioni tramite emulatori (con risultati sorprendenti, se pensiamo a chi è riuscito a far girare Zelda Tears of the Kingdom in 8K a 60fps su PC), ma altrettanti messaggi condividevano link per accedere a chiavi Switch ed effettuare il download di copie illegali dell'open world di Aonuma, da qui la decisione presa dai gestori di Reddit (presumibilmente) su pressione dei legali di Nintendo.

Sapevate che un giocatore di Zelda Tears of the Kingdom è riuscito a ricreare una partita di Beyblade servendosi delle sole abilità di Link?