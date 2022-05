Zelda Twilight Princess HD presto su Switch? Gli autori non ne sanno nulla

All'inizio di maggio 2022 il noto insider Jeff Grubb ha ipotizzato che Nintendo stia preparando delle remastered di Zelda Wind Waker e Twilight Princess su Switch da lanciare nel corso del prossimo autunno vendute assieme in una sorta di Double Pack.

Al momento, però, la Grande N non ha lasciato intendere nulla sul possibile esordio delle due amatissime avventure su Nintendo Switch, e non è chiaro se effettivamente siano in cantiere o meno queste remastered. L'unica certezza è che Tantalus Media, lo studio autore di The Legend of Zelda: Twilight Princess HD per Wii U, non è stata contattata da Nintendo in merito ad un porting della loro riedizione su Switch e, dunque, non sanno affatto quali possano essere i piani in tal senso.

"No", ha affermato il CEO Tom Crago quando gli è stato chiesto se il colosso nipponico li ha contattati per portare Twilight Princess HD sulla console ibrida, specificando che "Ovviamente ameremmo farlo, ma non è mai stata una priorità per Nintendo, almeno non nelle conversazioni che abbiamo scambiato". Nel 2021 Tantalus ha realizzato la versione HD di Zelda Skyward Sword rivelatasi di grande successo, e il CEO ha confermato che i rapporti tra le due compagnie sono molto stretti.

"Nel caso di Skyward Sword arrivò un'email che ci chiedeva se eravamo interessati a portare Skyward Sword su Switch, alla quale ovviamente rispondemmo di sì. E dunque avviamo le conversazioni con Nintendo su come realizzarlo e successivamente è andato in porto", spiega Crago evidenziando che questo procedimento "è stato molto simile a come Twilight Princess HD per Wii U è divenuto realtà", lasciando quindi intendere che potrebbe ripetersi ancora una volta per un eventuale porting su Switch.

Non è comunque da escludere che la Grande N possa affidare il progetto ad un'altra compagnia, tuttavia dati i precedenti fruttuosi con Tantalus, se Twilight Princess HD diverrà davvero realtà sulla console ibrida è molto probabile una nuova collaborazione tra le due parti. Vi piacerebbe rigiocarlo su Switch?