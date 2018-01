Zelda Twilight Princess: un video mostra la versione emulata su NVIDIA Shield

Come riportato a inizio gennaio,hanno stretto una partnership in Cina per portare i giochi Wii e GameCube sui dispositivi della famiglia Shield . Recentemente uno streamer asiatico ha mostrato in azione, facendo luce su alcuni punti.

The Legend of Zelda Twilight Princess gira su Shield in una versione emulata e non in streaming, come si pensava in un primo momento. Non è chiaro se il codice sia stato ottimizzato da NVIDIA, Nintendo o da uno studio esterno, in ogni caso dato lo stretto rapporto tra le due compagnie sono in molti a ipotizzare che questo servizio possa rappresentare in realtà un test per i giochi GC e Wii sulla Virtual Console di Switch.

I giochi Wii/GC per NVIDIA Shield sono disponibili solamente in Cina, le due aziende non hanno annunciato l'arrivo di qusta feature in Occidente, restiamo quindi in attesa di eventuali dettagli in merito, probabilmente ne sapremo di più nel corso del 2018.