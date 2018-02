Un fan diha pubblicato una demo VR in cui è possibile combattere il Darknut impersonando Fierce Deity Link. Il contenuto è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di

Stiamo parlando della stessa tech demo pubblicata pochi giorni fa dall'utente Aklar_45, riadattata con l'occasione per essere giocata in realtà virtuale su PC con i visori HTC Vive e Oculus Rift. Se siete curiosi di vedere in azione questa demo fan-made realizzata con l'Unreal Engine 4, potete gustarvi il video che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.

La demo può essere scaricata gratuitamente a questo indirizzo. La proverete?