Zelda vs Spider-Man vs Starfield vs Baldur's Gate vs Alan Wake: qual è il tuo GOTY 2023?

Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine dell'anno, un 2023 ricchissimo di giochi: da Hogwarts Legacy a Resident Evil 4 Remake, passando per Starfield, Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy 16, Super Mario Wonder e Star Wars Jedi Survivor, solamente per citare quelli giù usciti, ma ce ne sono tanti altri in arrivo a novembre e dicembre.

Qualche nome? Persona 5 Tactica, Like A Dragon Gadein, Football Manager 2024, Avatar Frontiers of Pandora e Call of Duty Modern Warfare 3. Abbiamo però voluto anticipare i tempi proponendo una sfida tra candidati GOTY, selezionando cinque giochi che negli ultimi mesi hanno fatto particolarmente discutere polarizzando l'attenzione dei giocatori.

Abbiamo escluso i remake come Dead Space e Resident Evil 4, selezionando quei giochi che rappresentano per ora il 2023 videoludico, una sfida tra The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2, Starfield, Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2. Alcuni titoli di grande impatto sono rimasti fuori dalla cinquina (pensiamo a Final Fantasy XVI o Super Mario Bros Wonder) e fare una scrematura non è stato semplice. Qual è il tuo personale GOTY 2023? Faccelo sapere qui sotto nei commenti argomentando la tua decisione.

Starfield

Marvel's Spider-Man 2

Baldur's Gate 3

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Alan Wake 2

, una Space Opera di grande impatto. Non è un gioco perfetto Starfield, ed ha letteralmente diviso in due pubblico e critica.Di fatto è un gioco con un grande valore produttivo, un titolo che ha fatto bene all'immagine del brand Xbox facendo aumentare gli abbonamenti a Xbox Game Pass nel periodo di lancio. E questo era l'obiettivo di Microsoft, del resto. Per saperne di più ecco la recensione di Starfield Marvel's Spider-Man 2 divertente ma innova poco, questa una delle critiche più grandi rivolte al gioco Insomniac.Ma dopo mesi relativamente poveri di grandi esclusive first party, Sony chiude il 2023 con un blockbuster di sicuro successo commerciale. E si parla già di uno spin-off con Venom (non confermato)...Outsider dell'estate, Baldur's Gate 3 è uscito ad agosto su PC (a settembre su PS5, presto su Xbox Series X/S) ricevendo gli elogi della critica e i favori del pubblico, che ha passato i mesi estivi a spolpare l'enorme gioco di ruolo Larian., ma assolutamente meritato.In pochi mesi, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha venduto oltre 18 milioni di copie Il sequel di Breath of the Wild è uno dei migliori giochi del catalogo Nintendo Switch (se non il migliore in assoluto) e chiude un capitolo iniziato nel 2017. Cosa ci riserverà il futuro della saga Nintendo? E' ancora tutto da scoprire.La sorpresa di ottobre,, come potete leggere nella nostra recensione di Alan Wake 2 Abbiamo dovuto aspettare tredici anni per il ritorno dello scrittore di Remedy sui nostri schermi ma il risultato è ben oltre le aspettative.